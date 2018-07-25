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Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce planı

CHP lideri, tutuklu milletvekili Berberoğlu için sahaya iniyor. Bu hamle; Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye yakın isimlerin olağanüstü kurultay girişimlerini engelleme çabası olarak değerlendiriliyor.

Kılıçdaroğlunun Muharrem İnce planı

CHP'de muhalifler olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısına ulaştı. Kurultay taleplerini bertaraf etmek isteyen parti yönetimi ise yeni stratejiler geliştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da özellikle MİT TIR'ları davasından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumu masaya yatırılırken, kendisinin tahliyesi için çeşitli girişimlerde bulunma kararı alındı.

  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 11:17
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