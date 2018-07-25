Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, ardından Zambiya'ya Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek.
Edinilen bilgiye göre, 25-27 Temmuz'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
Türkiye, BRICS Zirvesi çerçevesinde 27 Temmuz'daki "BRICS Artı" Oturumuna İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatı ile davet edildi. Başkan Erdoğan'ın Zirve'ye katılımı, Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecek.
Erdoğan'ın, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarette ayrıca, BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.
Edinilen bilgiye göre, 25-27 Temmuz'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
TÜRKİYE İLE BRICS ARASINDAKİ İLK YÜKSEK DÜZEYLİ TEMASErdoğan daha sonra 28 Temmuz'da Zambiya'ya resmi ziyarette bulunacak.
Türkiye, BRICS Zirvesi çerçevesinde 27 Temmuz'daki "BRICS Artı" Oturumuna İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatı ile davet edildi. Başkan Erdoğan'ın Zirve'ye katılımı, Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecek.
Erdoğan'ın, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarette ayrıca, BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.
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