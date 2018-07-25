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'da orman ı!

'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman ına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatayda korkutan yangın!

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesinin Konacık Mahallesi Işıklı mevkisinde bahçe temizliği yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen vatandaşların müdahalesiyle söndürülemeyince yardım istendi. Alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla hızla büyüyen yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ve çok yangın söndürme personeli ile havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen yangını kontrol altına alma çalışmalarının ettiğini bildirdi.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 17:12
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