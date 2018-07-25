Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesinin Konacık Mahallesi Işıklı mevkisinde bahçe temizliği yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülemeyince yardım istendi. Alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla hızla büyüyen yangının söndürülmesi için KahramanmaraşOrman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.





SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ve çok yangın söndürme personeli ile havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.