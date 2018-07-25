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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

’de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına ve Başdanışmanlığına atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar 'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 03:51
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