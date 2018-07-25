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İşte 'ın cezaevindeki ilk ziyaretçileri! Adnan Oktar'ı kimler ziyaret etti?

Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla örgüt üyeleriyle birlikte gözaltına alınan ardından tutuklanarak Edirne F Tipi cezaevine gönderilen 'ın cezaevindeki ilk ziyaretçileri de belli oldu. Kapalı görüş yapan Adnan Oktar'ı yakınları yalnız bırakmadı.

Bir hafta önce tutuklanan Adnan Oktar önce Silivri Cezaevi'ne gönderildi, sonra Edirne F Tipi cezaevine nakledildi. Oktar, ilk iki gün kameralı gözlem odasında cezaevinin psiko-sosyal uzmanları tarafından müşahede altında tutukduktan sonra 3 kişilik bir koğuşa nakledildi. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise dün geldi.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 08:15
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