Bir hafta önce tutuklanan Adnan Oktar önce Silivri Cezaevi'ne gönderildi, sonra Edirne F Tipi cezaevine nakledildi. Oktar, ilk iki gün kameralı gözlem odasında cezaevinin psiko-sosyal uzmanları tarafından müşahede altında tutukduktan sonra 3 kişilik bir koğuşa nakledildi. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise dün geldi.