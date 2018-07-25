Bir hafta önce tutuklanan Adnan Oktar önce Silivri Cezaevi'ne gönderildi, sonra Edirne F Tipi cezaevine nakledildi. Oktar, ilk iki gün kameralı gözlem odasında cezaevinin psiko-sosyal uzmanları tarafından müşahede altında tutukduktan sonra 3 kişilik bir koğuşa nakledildi. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise dün geldi.
İşte Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk ziyaretçileri! Adnan Oktar'ı kimler ziyaret etti?
Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla örgüt üyeleriyle birlikte gözaltına alınan ardından tutuklanarak Edirne F Tipi cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk ziyaretçileri de belli oldu. Kapalı görüş yapan Adnan Oktar'ı yakınları yalnız bırakmadı.
Etiketler: Adnan Oktar , Kenan Oktar
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