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Başkan Erdoğan Çipras ile görüştü

Başban Erdoğan, Başbakanı Çipras'ı arayarak faciası sonrasında 'nin yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

Erdoğan Çipras ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Aleksis Çipras'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın acılarını paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını kaydetti.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 15:15
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