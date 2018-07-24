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  1. Oktar örgütüne ilişkin inanılmaz itiraflar

İki yeni yayınlandı

'de 2 yeni yayınlandı. Yayınlanan bu kararnameler ile birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı kuruldu.

İki yeni kararname yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" 'de yayımlandı. Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 08:24
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