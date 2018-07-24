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'li hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan 'li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmalara yönelik sözleri nedeni ile soruşturma başlattı.

HDPKKlı vekile soruşturma şoku!

Eş Genel Başkanı hakkında, operasyonlarda ölü ele geçirilen terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buldan'ın hafta sonu bazı haber kanalları ve internet medyasında yer bulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan s��zleri anımsatıldı.

Buldan'ın benzer durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda oldukları yönünde ifadeler de kullandığı belirtilen açıklamada, bu sözlerin incelendiği ve Buldan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 09:15
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