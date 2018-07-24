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KK'lı Şık'a 'dan sert tepki!

Terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'nin militan vekilleri, 'te gerginliğe neden oldu. , güçlükle durduruldu.

HDPKKlı Şıka Alpay Özalandan sert tepki!
HP oylarıyla 'e taşınan Kandil'in partisi , Meclis'te gerginliğe neden oldu.HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın hakarete varan sözlerinin ardından tansiyon yükseldi.


ile HDP'li milletvekilleri karşı karşıya geldi. Bu sırada en önde yer alan isim, AK Parti İzmir Milletvekili 'dı.



3 KİŞİ DURDURAMADI...
AK Partili vekiller tarafından güçlükle durdurulan Özalan, kürsünün kimseye hakaret hakkı vermediğini söyledi. Yaşanan gerilimin ardından oturuma ara verildi.



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  • 24 Temmuz 2018, Salı 09:24
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