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Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde isteyeceği 'cüler

Başkan BRICS zirvesinin özel davetlisi olarak ’ya gidecek. Erdoğan’ın ziyareti bu ülkede yuvalanan elebaşlarının iadesi için önem taşıyor.

Afrika ziyaretinde isteyeceği FETÖcüler

Türkiye, 'nün ihanet kadrolarının izini sürmeye devam ediyor. 'da yapılacak, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in oluşturduğu BRICS'in zirvesine özel davetli olarak katılacak olan Başkan , bu ülkeye kaçan FETÖ elebaşılarının iadesini Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bizzat görüşecek. Bu girişimlerin son örneği, FETÖ'cü 'in İngiltere'de gözaltına alınmasıyla yaşandı. Erdoğan'ın geçen mayısta İngiltere Başbakanı Theresa May'e verdiği dosya, İpek'in gözaltına alınmasını sağladı.

MİT İMAMI ORADA SAKLANIYOR

Akşam'ın haberine göre FETÖ'nün bir numaralı finansörlerinden 'nun Güney Afrika'da olduğu belirtiliyor.

Güney Afrika makamlarından resmen istenen hainler arasında sözde tayın ve istişare heyeti üyesi Naci Tosun, sözde imamı Murat Karabulut, sözde Sibirya İmamı Sadettin Başer ile molla yapılanması sorumlusu Selman Kuzu da yer alıyor.

KAPSAMLI RAPOR HAZIRLANDI

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yarın toplanacak olan BRICS Ülkeleri Zirvesi'ne "özel davetli" olarak çağrılan Başkan Erdoğan, FETÖ'cü firari hainlerin darbe girişimindeki rolleri ve Güney Afrika için oluşturdukları tehdidi gündeme getirecek. Başkan Erdoğan, FETÖ'nün bir hizmet hareketi değil, tam tersine istihbarat servisleri tarafından kullanılan bir ihanet çetesi olduğunu belgeleriyle ortaya koyacak..

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 09:27
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