Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Başkan Erdoğan ve Putin 26 Temmuz'da Güney Afrika'da görüşme gerçekleştirecek. Zirvenin gündem maddesi Suriye olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, gazetecilere konuşan Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın perşembe günü Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesi kapsamında görüşeceğini ifade etti.

ZİRVENİN GÜNDEMİ SURİYE OLACAK

Uşakov, ikilinin gündeminde Suriye'deki durumun olacağını kaydetti.