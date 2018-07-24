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'den flaş açıklama: 26 Temmuz'da Putin ve Erdoğan görüşecek

duyurdu... Başkan Erdoğan, 26 Temmuz'da Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin görüşecek

'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Başkan Erdoğan ve Putin 26 Temmuz'da 'da görüşme gerçekleştirecek. Zirvenin gündem maddesi olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı 'in Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı 'la bir araya geleceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, gazetecilere konuşan Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın perşembe günü Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesi kapsamında görüşeceğini ifade etti.

ZİRVENİN GÜNDEMİ SURİYE OLACAK

Uşakov, ikilinin gündeminde Suriye'deki durumun olacağını kaydetti.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 16:16
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