Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: 21 günün düşmesi söz konusu değil

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gündemdeki soruları yanıtladı. Erdoğan, "21 günün düşmesi söz konusu değil" dedi.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik meselesine değinen Erdoğan, askerlik konusuna kökten bir çözüm gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Komşumuz Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangını üzüntüyle öğrendiğimizi bildirmek istiyorum. İhtiyaç duyulduğunda her türlü yardımı göndereceğimizi Yunan makamlarına ilettik. Tüm Yunan halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum.

Yemin törenimizin ardından bakanlarımızı kamuoyuna açıkladık, bakan yardımcılarımızın bir kısmını belirledik. Bakanlarımız kendi sorumluluk alanları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlıyor. Seçim sürecindeki taahhütlerimizi de hemen uygulamaya geçireceğiz. 100 günlük program çalışmalarımız devam ediyor. OHAL konusunda söz verdik, sözümüzü yerine getirdik.

ASKERLİK MESELESİNİ YENİ VE KÖKLÜ BİR ANLAYIŞLA ELE ALMAMIZ GEREKİYOR

Çünkü her zaman dediğimiz gibi, ne aldanan olacağız ne de aldatan dedik ve bu gerçeği bir kez daha uygulamaya geçirdik. Terörle ilgili tüm düzenlemeler ve bedelli askerlik kanunlarıyla ilgili meclisten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız. Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasının ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KİMİN NE DEDİĞİ DEĞİL..."

İhtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde veya belli yerlerde OHAL ilan etme yetkimiz vardır. Böyle bir ortamda hiç kimsenin ülkemizi terörle mücadele konusunda çıkardığı kanunlar konusunda eleştirmeye hakkı olamaz. Bizim için önemli olan kimin ne dediği değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğudur. Güvenlik güçlerimizin bir süredir, sınırlarımızın içinde veya dışında yürüttüğü operasyonlar bunun göstergesidir.

ŞİMDİ MÜNBİÇ'TE YENİ BİR DÖNEM AÇIYORUZ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile yaklaşık 4 bin kilometrekare alanı Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirdik. Şimdi Münbiç'te yeni bir dönem açıyoruz. Hudutlarımızda tek bir terörist kalmayana kadar, Suriyeli kardeşlerimiz evlerine geri dönene kadar operasyonlarımız sürecektir. Gerçek dostlarımız bu mücadelede yanımızda olanlardır. Türkiye'ye yönelik böyle tehditlere rağmen, teröristlerin yanında yer alanları da asla unutmayacağımızı belirtmek isterim.

İSRAİL'İN SKANDAL KARARI...

Bu coğrafyada çekilen her acının sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Hiç şüphesiz bölgemizdeki en mazlum coğrafya Filistin'dir. Karşımızda kendisi dışında hiç kimsenin hukukunu tanımayan bir devlet vardır. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun kanıtıdır. İsrail'in bu düzenlemeden sonra siyonizm, faşizm ve ırkçılık ile söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır. Hitler'in ari ırk anlayışı işe bunlar arasında hiçbir fark yoktur. Türkiye olarak, İsrail yönetiminin haksızlıklarına karşı çıkmayı sürdüreceğiz.

BUGÜN TÜRKİYE HER ALANDA İTİBARLI BİR ÜLKE HALİNE GELMİŞSE...

Günümüz dünyasında bağımsızlığın, hedeflere ulaşmanın yolu imandan, inançtan, çalışmaktan geçiyor. Bir de siyaseti, diplomasiyi, ekonomiyi eklemek gerekiyor. Bugün Türkiye her alanda itibarlı bir ülke haline gelmişse bunda en büyük pay milletimize olan inancımızdır. Hem milletimize hem kendimize inandık, güvendik hem de ülkemizi büyüttük. Son 5 yılda maruz kaldığımız her saldırıyla birlikte ekonomik hançerin sırtımıza saplanma nedeni budur. Tüm milletimiz emin olsun ki kazandıklarımız karşısında bu faturanın hiçbir kıymeti yoktur.

EKONOMİK OLARAK BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDECEĞİZ

Çok yakında, ekonomik olarak da çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını engelleyemiyorlar. Şöyle sağlam bir hamleyle bu sıraları öne taşımanın önünde hiçbir mani yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen konut edindirme yardımını kim gerçekleştirdi, biz gerçekleştirdik. Bunlar öyle ufak, basit rakamlar değil.

BİZ BUNU YAPTIK, NEREDEYDİ CHP?

Doların çok düşük seviyede olduğu dönemde, bu kesintiler için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira konut edindirme yardımı için de 8,5 milyon kişiye 3,5 milyar lira ödeme yaptık. Bunu biz yaptık; neredeydi CHP, neredeydi diğerleri? Onlar memuru, işçiyi sömürdüler. Biz geldik, bu devletin memuruna, işçisine borcu biz ödedik.

TURİZMDE ÇOK HAREKETLİ BİR SEZON YAŞIYORUZ

Turizmde çok hareketli ve bereketli bir sezon yaşıyoruz. Turizm gelirlerinde rekor kıracağız. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 102 milyar dolara çıkarak yeniden toparlanma başlamış vaziyette. Bizden önceki iktidarların hepsi IMF'e borçlandı, biz bunları sildik süpürdük.

Burdan uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyorum. Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bu yüzden ofisler oluşturuyoruz. Ekonomide hedeflerimize koşar adımlarla ilerleyeceğiz.

16 AĞUSTOS'TA OLAĞAN KONGREMİZİ YAPIYORUZ

Türkiye yönetim sistemi değişikliğini 16 Nisan 2017 halk oylaması ve 24 Haziran seçimleriyle tamamlamıştır. Önümüzde kısa vadeli tek bir seçim vardır, 2019 Mart'ındaki mahalli idareler seçimidir. 16 Ağustos'ta olağan kongremizi yapıyoruz, ardından mahalli idarelet seçimine ilişkin çalışmalarımızı başlatacağız. Siyasette de erken kalkan yol alır. Biz partimizi kurduğumuzdan beri her seçime ilk günkü heyecanla hazırlandığımız için bu başarıları elde ettik.