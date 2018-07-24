Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik konusuyla ilgili son dakika bir açıklama yaptı. Hulusi Akar yaptığı açıklamada bedelli askerlikteki 21 gün zorunlu eğitimin kaldırılmasının uygun olmayacağını söyledi. Temel eğitimin kalması gerektiğini söyleyen Hulusi Akar'ın süre konusunda ise "uzar veya kısalabilir" dedi.

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