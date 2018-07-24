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: 'dan flaş açıklaması

Hulusi Akardan flaş bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı , konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hulusi Akar yaptığı açıklamada bedelli askerlikteki 21 gün zorunlu eğitimin kaldırılmasının uygun olmayacağını söyledi. Temel eğitimin kalması gerektiğini söyleyen Hulusi Akar'ın süre konusunda ise "uzar veya kısalabilir" dedi.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 11:42
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