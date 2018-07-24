Valilikten, arızalı mühimmat imhasına ilişkin duyuru yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan Kayaş kapsül fabrikasında bozuk mühimmatların, saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhası yapılacağı bildirilmiştir" denildi.

DÜNKÜ PATLAMA KORKUTMUŞTU

Ankara'da dün öğle saatlerinde kentin pek çok noktasından duyulan bir patlama meydana gelmiş, korkutan patlamanın, "F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında TAİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği" açıklanmıştı.