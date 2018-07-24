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Valiliği'nden kontrollü

Valiliği, Kayaş fabrikasında bozuk ların saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağını açıkladı.

Valilik uyardı! Saat 09.00 ile 11.00 arasında...

Valilikten, arızalı imhasına ilişkin duyuru yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan Kayaş fabrikasında bozuk mühimmatların, saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhası yapılacağı bildirilmiştir" denildi.

DÜNKÜ PATLAMA KORKUTMUŞTU

'da dün öğle saatlerinde kentin pek çok noktasından duyulan bir meydana gelmiş, korkutan patlamanın, "F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında TAİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği" açıklanmıştı.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 09:48
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