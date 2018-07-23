Yanlış tedaviye tazminat ödenir

Bir tüp bebek merkezinde tedavi olmak için randevu aldık. 2 aylık tedavinin hatalı olduğunu söylediler. Dava açacağımızı söyledik, "Kazanamazsınız" diye sert şekilde karşılık verdiler. Maddi ve manevi tazminat davası açabilir miyim?

HEKİMLER mesleklerini yaparken bilgisizlik, deneyimsizlik veya dikkatsizlik nedeniyle hastanın zarar görmesine neden oluyorsa bu halde sorumluluğu doğmaktadır. Hekimliğin kötü uygulanması, hekimlik uygulamasında kusur yahut ihmalin varlığı halinde açılacak olan dava türü ise malpraktis olarak adlandırılır. Ayrıca hekimin hastanın zarar görmesine yol açması çoğu zaman cezai sorumluluk da doğurur. Olayınızda hastanede uygulanan yanlış bir tedavi nedeniyle bir zarara uğradıysanız bunu bir raporla ispatlayabiliyorsanız hekimin ve hastanenin sorumluluğu vardır ve tarafınıza tazminat ödemek durumunda kalabilir.



Zina nafakayı yükseltmez

Eşim beni aldatıyor. Ayrılacağım ama nafaka konusunu da garantiye almak istiyorum. Ona karşı ağır bir bedel olarak düşünmüyorum bu durumu. Aldattığını kanıtlamak zorunda mıyım? Ve bir de bunu ne kadar süre içinde yapmalıyım?

EŞİNİZİN size ödeyeceği nafaka miktarı eşinizin sosyo ekonomik durumu ve sizin ihtiyaçlarınıza göre belirlenecektir.

Eşinizin zina yapmış olması nafakayı yükselten bir neden değildir. Nafaka için eşinizin sizden daha fazla kusurlu olması yeterlidir. Eşinizin sizi aldatması mutlak bir boşanma sebebidir.

Aldatma nedeniyle boşanmayı düzenleyen TMK 161. madde "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir" şeklindedir. Fakat bu davayı aldatıldığınızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde açmalısınız. Tabi zina bir ilişki şeklinde ise bu süre son eylemden itibaren işleyecektir. Ayrıca bu davayı açacaksanız eşinizi affetmiş sayılacağınız söylemlerde bulunmamalı eylemler içine girmemelisiniz. Ayrıca zina nedeniyle boşanma mutlak bir sebep olduğundan bu davayı TMK 166'da düzenlenen genel boşanma nedenleriyle beraber seçimlik bir şekilde açmak zinayı ispatlayamamanız halinde davanızın reddedilmesi riskini azaltacaktır. Hak kaybına uğramamamız için bir avukatla hareket etmenizi öneririm.





SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL