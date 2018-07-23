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Kedileaks

Suç Örgütü'nün 2 bin 500 materyallik dijital arşivi taranmaya başladı. İncelemede çetenin tıpkı gibi fişleme belgeleri oluşturduğu anlaşıldı. Ayrıca şantaj amacıyla çekildiği iddia edilen cinsel içerikli görüntülerin bulunduğu da vurgulandı...



Türkiye Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyona odaklandı. Oktar'la birlikte 168 kişi tutuklandı. Örgütün 2 bin 500 materyallik dijital arşivi için de düğmeye basıldı. İncelemelerde kişisel bilgilerin olduğu dokümanların bulunduğu vurgulandı. Örgüt üyelerinin tıpkı FETÖ gibi fişleme belgeleri oluşturduğu ve özel olarak toplanan bilgileri bu dokümanlara kaydettiği açıklandı. İddialara göre; yine örgüt üyeleri, örgütten ayrılan kişilerle ilgili bilgileri de şantaj amacıyla korumaya aldı. Arşivde çok sayıda montajlı fotoğrafın olduğu da belirtildi.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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