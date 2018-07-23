Türkiye Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyona odaklandı. Oktar'la birlikte 168 kişi tutuklandı. Örgütün 2 bin 500 materyallik dijital arşivi için de düğmeye basıldı. İncelemelerde kişisel bilgilerin olduğu dokümanların bulunduğu vurgulandı. Örgüt üyelerinin tıpkı FETÖ gibi fişleme belgeleri oluşturduğu ve özel olarak toplanan bilgileri bu dokümanlara kaydettiği açıklandı. İddialara göre; yine örgüt üyeleri, örgütten ayrılan kişilerle ilgili bilgileri de şantaj amacıyla korumaya aldı. Arşivde çok sayıda montajlı fotoğrafın olduğu da belirtildi.
Kedileaks
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 2 bin 500 materyallik dijital arşivi taranmaya başladı. İncelemede çetenin tıpkı FETÖ gibi fişleme belgeleri oluşturduğu anlaşıldı. Ayrıca şantaj amacıyla çekildiği iddia edilen cinsel içerikli görüntülerin bulunduğu da vurgulandı...
Türkiye Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyona odaklandı. Oktar'la birlikte 168 kişi tutuklandı. Örgütün 2 bin 500 materyallik dijital arşivi için de düğmeye basıldı. İncelemelerde kişisel bilgilerin olduğu dokümanların bulunduğu vurgulandı. Örgüt üyelerinin tıpkı FETÖ gibi fişleme belgeleri oluşturduğu ve özel olarak toplanan bilgileri bu dokümanlara kaydettiği açıklandı. İddialara göre; yine örgüt üyeleri, örgütten ayrılan kişilerle ilgili bilgileri de şantaj amacıyla korumaya aldı. Arşivde çok sayıda montajlı fotoğrafın olduğu da belirtildi.
Etiketler: Adnan Oktar , Erol Şimşek , Boğaziçi Üniversitesi , FETÖ
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.