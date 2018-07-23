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'da korkutan

Merkez üssü Yeşilova mevki olan 4,6 büyüklüğünde bir meydana geldi.

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'un Yeşilova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 06:29
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