Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı

HER DÖNEM BİRİLERİNİ DESTEKLEDİ YİNE OLMADI

Bir dönem Selahattin Demirtaş'ı destekleyen Portakal, son seçimlerde de Meral Akşener ve Muharrem için mücadele etti. 24 Haziran'da yapılan seçimlerde de hüsrana uğrayan Fatih Portakal, çareyi kendisinde değişikliğe gitmete buldu.

Daha önce koluna K. Atatürk dövmesi yaptıran Portakal, şimdi de sol göğüsünün üstüne bir dövme yaptırdı.