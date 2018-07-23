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Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı

22 Temmuz 2018 Pazar, 23:44:08 Güncelleme: 23:47:20
Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı
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Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı

Fatih Portakal göğsüne yaptırdığı denizkızı dövmesini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı
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Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı

Portakal'ın dövmesini takipçileriyle paylaşmasının ardından sosyal medyaya paylaşımı tiye alan capsler birbiri ardına geldi.

Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı
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Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı

CHP'nin kendine yakın gazetecilerinden Fatih Portakal, son yenilginin ardından partide değişimin gerektiğini vurguladı. CHP kitlesinden tepki çeken Portakala, partide geciken değişim sonrası kendisinde yenilikler yapmaya karar verdi.

Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı
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Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı

HER DÖNEM BİRİLERİNİ DESTEKLEDİ YİNE OLMADI

Bir dönem Selahattin Demirtaş'ı destekleyen Portakal, son seçimlerde de Meral Akşener ve Muharrem için mücadele etti. 24 Haziran'da yapılan seçimlerde de hüsrana uğrayan Fatih Portakal, çareyi kendisinde değişikliğe gitmete buldu.

Daha önce koluna K. Atatürk dövmesi yaptıran Portakal, şimdi de sol göğüsünün üstüne bir dövme yaptırdı.

Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı
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Fatih Portakal dövme yaptırdı capsler patladı
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