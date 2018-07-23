Milliyet, kamuoyunda büyük heyecan yaratan ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan bedelli düzenlemesine neden ihtiyaç duyulduğunu gösteren TSK istatistiklerine ulaştı. 2010'dan günümüze kadar bütün istatistikler askerlik sırasını bekleyenlerin kademeli arttığını ortaya koydu.

2017 yılında 391 bin 193 olan yoklama kaçağı, 2018 yılında 570 bin 422'ye, 52 bin 769 olan bakaya 56 bin 947'ye, 2 milyon 200 bin 529 olan ertesi yıla bırakma 2 milyon 930 bin 279 kişiye ulaştı. Askerlikle ilişkisi olanların sayısı ise 5 milyon 448'e ulaştı. TBMM'ye sevk edilen ve bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan bedelli teklifinin gerekçesinde "yığılmaya" dikkat çekilerek şöyle denildi: "Ülkemizde son yıllarda yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının gittikçe arttığı gözlemlenmekte, bu konuda oluşan birikmenin önüne geçilmesine yönelik geniş toplum kesimlerinden talepler dile getirilmektedir. Geçmiş dönemlerde farklı tarihlerde buna benzer şekilde yoklama kaçakları ile bakaya sayılarındaki artık neticesinde askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılmasına yönelik bedelli veya dövizli askerlik uygulamasını içeren çeşitli düzenlemeler yapılmıştır."