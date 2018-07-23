Yol Durumu
  1. Partide 'ip'ler koptu
  2. Birbirimizi yiyoruz

mesajı

25 Temmuz’da Güney Afrika’daki BRICS Zirvesi’ne katılacak Erdoğan, dün Kongresi’nin 99’uncu yıl dönümü için bir mesaj yayınladı: Bağımsızlık mücadelemizin yol haritasının şekillendiği Erzurum bizim için ilham kaynağıdır

Erzurum mesajı
Cumhurbaşkanı , Kongresi'nin 99'uncu ve Hatay'ın anavatana katılışının 79'uncu yıl dönümleri nedeniyle birer mesaj yayımladı. için "Bağımsızlık mücadelemizin yol haritasının şekillendiği Erzurum'da ortaya konan azim, bugün bizlere de ilham kaynağı olmaktadır" diyen Erdoğan, Hatay'ın anavatana kabulüyle ilgili olarak ise "Hatay'ın kaderini anavatanın kaderiyle birleştiren bu kararla, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini şiar edinen ülkemizin, uluslararası camiadaki saygınlığı ve etkinliği artmıştır" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DURAK ZAMBİYA...
Bu arada Başkan Erdoğan, dünya ekonomisinde yüzde 23 pay sahibi olan BRICS ülkelerinin 10. Liderler Zirvesi'ne de İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla davet edildi. 25-27 Temmuz'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak zirvede Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı , Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan, zirvenin ardından Cumhurbaşkanı düzeyinde Zambiya'ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek.
Etiketler: , , , ,
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR