Erzurum mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 99'uncu ve Hatay'ın anavatana katılışının 79'uncu yıl dönümleri nedeniyle birer mesaj yayımladı. Erzurum Kongresi için "Bağımsızlık mücadelemizin yol haritasının şekillendiği Erzurum'da ortaya konan azim, bugün bizlere de ilham kaynağı olmaktadır" diyen Erdoğan, Hatay'ın anavatana kabulüyle ilgili olarak ise "Hatay'ın kaderini anavatanın kaderiyle birleştiren bu kararla, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini şiar edinen ülkemizin, uluslararası camiadaki saygınlığı ve etkinliği artmıştır" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ DURAK ZAMBİYA...
Bu arada Başkan Erdoğan, dünya ekonomisinde yüzde 23 pay sahibi olan BRICS ülkelerinin 10. Liderler Zirvesi'ne Türkiye de İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla davet edildi. 25-27 Temmuz'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak zirvede Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan, zirvenin ardından Cumhurbaşkanı düzeyinde Zambiya'ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek.
İKİNCİ DURAK ZAMBİYA...
Bu arada Başkan Erdoğan, dünya ekonomisinde yüzde 23 pay sahibi olan BRICS ülkelerinin 10. Liderler Zirvesi'ne Türkiye de İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla davet edildi. 25-27 Temmuz'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak zirvede Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan, zirvenin ardından Cumhurbaşkanı düzeyinde Zambiya'ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.