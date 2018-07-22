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karıştı yıkıldı

Seçimlerdeki hezimetin ardından şer ittifakının üyeleri bir bir savruldu. 'de kızışan genel başkanlık yarışı ve koltuk kavgasının ardından şimdi de çalkalandı. kararı alan partide Akşener'in aday olmayacak oluşu da büyük yankı uyandırdı

İYİ Parti karıştı sosyal medya yıkıldı
Son günlerde iyice karışan ve istifa haberleri birbiri ardına gelen 'nin en büyük balonu bugün patladı. Bazı kesimlerde yarattığı hayal kırıklığı ve başarısızlığı sebebiyle istifa söylentileri yayılan Akşener, partisinin aldığı de genel başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.


FETÖ'NÜN ŞİŞİRDİĞİ BALON ERKEN PATLADI
Akşener'in aday olmayacağını açıklaması da da gündem oldu. Pensilvanya'dan gelen talimatla bir anda şişirilen, yabancı medya kuruluşlarınca kahraman ilan edilip boy boy reklamı yapılan Akşener sandıkta tokadı yiyince siyasi macerası sona erdi. Sosyal medyada alay konusu olan Akşener'e vatandaşlar "'nün şişirdiği balon erken patladı" yorumları yaptı.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 21:31
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