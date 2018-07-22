İYİ Parti karıştı sosyal medya yıkıldı

Son günlerde iyice karışan ve istifa haberleri birbiri ardına gelen İYİ Parti 'nin en büyük balonu bugün patladı. Bazı kesimlerde yarattığı hayal kırıklığı ve başarısızlığı sebebiyle istifa söylentileri yayılan Akşener, partisinin aldığı olağanüstü kongre de genel başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.



FETÖ'NÜN ŞİŞİRDİĞİ BALON ERKEN PATLADI

Akşener'in aday olmayacağını açıklaması sosyal medyada da gündem oldu. Pensilvanya'dan gelen talimatla bir anda şişirilen, yabancı medya kuruluşlarınca kahraman ilan edilip boy boy reklamı yapılan Akşener sandıkta tokadı yiyince siyasi macerası sona erdi. Sosyal medyada alay konusu olan Akşener'e vatandaşlar "FETÖ'nün şişirdiği balon erken patladı" yorumları yaptı.



