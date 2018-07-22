İYİ Parti karıştı sosyal medya yıkıldı

Son günlerde iyice karışan ve istifa haberleri birbiri ardına gelen İYİ Parti'nin en büyük balonu bugün patladı. Bazı kesimlerde yarattığı hayal kırıklığı ve başarısızlığı sebebiyle istifa söylentileri yayılan Akşener, partisinin aldığı olağanüstü kongrede genel başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.
FETÖ'NÜN ŞİŞİRDİĞİ BALON ERKEN PATLADI
Akşener'in aday olmayacağını açıklaması sosyal medyada da gündem oldu. Pensilvanya'dan gelen talimatla bir anda şişirilen, yabancı medya kuruluşlarınca kahraman ilan edilip boy boy reklamı yapılan Akşener sandıkta tokadı yiyince siyasi macerası sona erdi. Sosyal medyada alay konusu olan Akşener'e vatandaşlar "FETÖ'nün şişirdiği balon erken patladı" yorumları yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.