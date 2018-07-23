Birbirimizi yiyoruz

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları giderek şiddetleniyor. Muhaliflerin "604 delege imzası cebimizde" açıklamasıyla panikleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Birileri koltuk derdinde" diyerek İnce'yi eleştirdi.
DEĞİŞİM İSTİYORUZ
Kılıçdaroğlu'na cevap, İnce'nin sağ kolu Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan geldi. Genel merkezin delegeleri tehdit ettiğini savunan Özcan, "Korku dağları sarmış. 'Hak, hukuk, adalet' diyeceksin, tüzüğün verdiği imkanı kullanarak delegeye baskı yapıp hatta tehdit edeceksin. İşte tam bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı. Kurultay tartışmaları nedeniyle gerilimin had safhaya ulaştığı CHP'deki son durumu ise İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, SHP eski genel başkanlarından Erdal İnönü'den verdiği bir örnekle anlattı: "Partimizin içinde bulunduğu durumu görünce rahmetli Erdal İnönü'nün esprisi aklıma geldi. Yemek için gittiğimiz lokantada garson Erdal Bey'e 'Efendim ne yemek isterseniz?' diye sordu. Erdal Bey'in 'Zahmet etmeyin, biz sosyal demokratlar birbirimizi yeriz. Bir şey almayalım' dediğini hatırladım."
DEĞİŞİM İSTİYORUZ
Kılıçdaroğlu'na cevap, İnce'nin sağ kolu Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan geldi. Genel merkezin delegeleri tehdit ettiğini savunan Özcan, "Korku dağları sarmış. 'Hak, hukuk, adalet' diyeceksin, tüzüğün verdiği imkanı kullanarak delegeye baskı yapıp hatta tehdit edeceksin. İşte tam bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı. Kurultay tartışmaları nedeniyle gerilimin had safhaya ulaştığı CHP'deki son durumu ise İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, SHP eski genel başkanlarından Erdal İnönü'den verdiği bir örnekle anlattı: "Partimizin içinde bulunduğu durumu görünce rahmetli Erdal İnönü'nün esprisi aklıma geldi. Yemek için gittiğimiz lokantada garson Erdal Bey'e 'Efendim ne yemek isterseniz?' diye sordu. Erdal Bey'in 'Zahmet etmeyin, biz sosyal demokratlar birbirimizi yeriz. Bir şey almayalım' dediğini hatırladım."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.