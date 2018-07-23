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Birbirimizi yiyoruz

’nin son durumunu vekil Tacettin Bayır yorumladı: Bir restoranda garson, 'ye "Ne yemek istersiniz" diye sordu. Erdal Bey'in cevabı bana şu anki durumu çağrıştırdı: Zahmet etmeyin, biz birbirimizi yeriz!

Birbirimizi yiyoruz
CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları giderek şiddetleniyor. Muhaliflerin "604 delege imzası cebimizde" açıklamasıyla panikleyen lideri "Birileri koltuk derdinde" diyerek İnce'yi eleştirdi.

DEĞİŞİM İSTİYORUZ
Kılıçdaroğlu'na cevap, İnce'nin sağ kolu Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan geldi. Genel merkezin delegeleri tehdit ettiğini savunan Özcan, "Korku dağları sarmış. 'Hak, hukuk, adalet' diyeceksin, tüzüğün verdiği imkanı kullanarak delegeye baskı yapıp hatta tehdit edeceksin. İşte tam bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı. Kurultay tartışmaları nedeniyle gerilimin had safhaya ulaştığı CHP'deki son durumu ise İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, SHP eski genel başkanlarından 'den verdiği bir örnekle anlattı: "Partimizin içinde bulunduğu durumu görünce rahmetli Erdal İnönü'nün esprisi aklıma geldi. Yemek için gittiğimiz lokantada garson Erdal Bey'e 'Efendim ne yemek isterseniz?' diye sordu. Erdal Bey'in 'Zahmet etmeyin, biz sosyal demokratlar birbirimizi yeriz. Bir şey almayalım' dediğini hatırladım."
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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