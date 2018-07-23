AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, bedelli askerlik süresinde bir değişiklik düşünülmediğini açıkladı. Sürenin 21 gün olarak düşünüldüğünü ifade eden Ünal, "Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak" dedi.

İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

"AK PARTİ YENİ ARKADAŞLARA YENİ ALAN AÇACAK"

Yerel seçimlere değinen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçimler öncesinde AK Parti bu yenilenmeyi gerçekleştirdi. Şimdi önümüzde büyük kongre var. Önümüzdeki kongrede daha çok genel merkeze ilişkin bir yenilenme olacaktır. AK Parti yeni arkadaşlara yeni alan açacak." diye konuştu.

"21 GÜNDE DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Bedelli askerlikle de lgili konışan Ünal, "21 gün olarak konuşuldu şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 yaş sınırı kaldırıldı. 25 yaş ve üzeri olan herkes bu düzenlemeden faydalanacak." açıklamasında bulundu.

"MESUT ÖZİL'İN TEPKİSİ YERİNDE"

Gazetecilerin soruları üzerine Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakmasını da değerlendiren Ünal, 'Maalesef özellikle Avrupa açısından yaşanan bir kriz var. Şu anda AB üzerinde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepkidir. Almanya'daki bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entegrasyon görüntüsünün altında asimilasyon amacı yatmaktadır. Biz bir insanın dilinden, dininden, ırkından dolayı hiçbir şekilde ötekileştirilmemesini savunuyoruz.' dedi.