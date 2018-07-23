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  1. Bedelli askerlikte o sınır kaldırıldı

21 güne indi

Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin tümü üzerine görüşmeler yaklaşık 5,5 saat sürdü. Bedellide eğitim süresi 21 güne indi... TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda asker kökenli AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasını taşıyan önergenin kabulüyle te eğitim şartı 28 günden 21 güne düşürüldü. Dövizli askerliği düzenleyen 1. madde kabul edildi. Gurbetçiler 2 bin Euro karşılığında bedelli askerlik yapacak. Müzakerelerin ardından bedelli askerliği düzenleyen 25 yaş, 15 bin lira ve 21 günü içeren 2. madde de komisyonda kabul edildi.

Bedelli askerlikte sıcak gelişme!

düzenlemesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların 2 bin karşılığında bedelli askerlik yapmasını içeren madde komisyonda kabul edildi.

* Dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip 'nca verilecek i alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklif kabul edildi.

*Bu maddenin ardından temel askerliğin 21 güne indirilmesi kabul edildi.

GÖRÜŞMELER 5.5 SAAT SÜRDÜ
Bedelli teklifinde madde görüşmelerine geçildi. Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin tümü üzerine görüşmeler yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Ardından yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklifin 1. maddesinin görüşmelerine başlandı. Madde kabul edildi.

Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, teklifin ile ilgili 1-2-6 ve 9. maddelerini peş peşe görüştüreceğini açıkladı.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 19:15
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