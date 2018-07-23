FETÖ'nün finansörlerinden kaçak Akın İpek'in İngiltere'de tutuklanma kararını İçişleri Bakanlığı'nın direktifiyle Londra polisi gerçekleştirdi. İpek'in pasaportuna da el konulmuş durumda. Akşam'ın İngiltere'den elde edindiği bilgilere göre Türkiye, FETÖ'cüler hakkında bakanlıkları, istihbarat birimlerini ve emniyet birimlerini bilgilendirdi. Başkan Erdoğan da mayıs ayında İngiltere'ye yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Theresa May'e proje terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzünü ve İpek'in örgüt içerisindeki konumunu anlattı. Erdoğan, May'den İngiltere'de saklanan FETÖ'cülerin iadesini istedi. Erdoğan'ın verdiği bilgiler May ve İngiliz yetkilileri ikna etti. Erdoğan'ın bu isimlerin Türkiye'ye iadesi konusundaki çabalarının da ardından ilk kez Avrupa'da bir ülke Türkiye'nin taleplerini göz önünde bulundurarak FETÖ'nün finansörlerinden Akın İpek'i tutuklama ve mahkeme önüne çıkarma kararı aldı.

İNGİLTERE FETÖ'NÜN KAÇIŞ YERİ OLMUŞ!

​İpek'in tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin talep bir süredir Londra'da Westminister Sulh Ceza Mahkemesi'nin önünde duruyor. Mahkeme İpek'in duruşmasını eylül ayında görecek. Diğer yandan Akşam'a konuşan kaynaklar İngiltere'nin yalnız Akın İpek değil, NATO'da görev yapıp hain darbe döneminde İngiltere'ye sığınan 20 kadar kaçak FETÖ'cü subaya ilişkin de bir çalışma yürüttükleri bilgisini verdiler. İstihbarı bilgilere göre en çok kaçak işadamı İngiltere'de yaşıyor.

KEFALET OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK

Kaynaklara göre İpek'in kefaletle serbest bırakılma olasılığı son derece zayıf olarak değerlendiriliyor. Nitekim her ne kadar hükümet içinde FETÖ'cülerin Türkiye'ye iade edilmesine karşı çıkan çok sayıda isim olmasına karşın emniyet ve istihbarat birimleri bu isimlerin Türkiye'ye iade edilmesi noktasında ikna olmaya çok yaklaşmış durumdalar.