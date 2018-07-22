Panik atak

CHP'li muhalifler, olağanüstü kurultay için 604 imzaya ulaştı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sinir katsayısı arttı. "Artık çekil" diyen Muharrem İnce'ye karşı atağa kalktı:
Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Ülkenin gündemine bir bakın. İnsanlar geçim derdinde. Birileri de koltuk derdinde, olacak şey değil...
YAKINDA TASFİYE EDİLECEK
Muhalifler imza sayısında istediği sonuca yaklaştı. İnce ise Kemal Bey'e selam yolladı: Değişmesi şart olanların milletimiz tarafından çok kısa sürede tasfiye edileceğine inanıyoruz.
Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Ülkenin gündemine bir bakın. İnsanlar geçim derdinde. Birileri de koltuk derdinde, olacak şey değil...
YAKINDA TASFİYE EDİLECEK
Muhalifler imza sayısında istediği sonuca yaklaştı. İnce ise Kemal Bey'e selam yolladı: Değişmesi şart olanların milletimiz tarafından çok kısa sürede tasfiye edileceğine inanıyoruz.
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