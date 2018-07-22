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Panik atak

Kurultay kelimesini ağzına bile almayan , delegelerinin yarısını karşısında görünce paniğe kapıldı. İnce'yi suçladı: koltuk derdinde

Panik atak
'li muhalifler, olağanüstü kurultay için 604 imzaya ulaştı. Genel Başkan 'nun sinir katsayısı arttı. "Artık çekil" diyen 'ye karşı atağa kalktı:

Allah aşkına 'nin gündemi ne? Ülkenin gündemine bir bakın. İnsanlar geçim derdinde. de koltuk derdinde, olacak şey değil...





YAKINDA TASFİYE EDİLECEK
Muhalifler imza sayısında istediği sonuca yaklaştı. İnce ise Kemal Bey'e selam yolladı: Değişmesi şart olanların milletimiz tarafından çok kısa sürede tasfiye edileceğine inanıyoruz.
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