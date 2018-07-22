O dosya ABD’ye verildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıkladığı kritik 15 Temmuz belgelerine ait inceleme dosyasında, darbeci sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait dijital veriler yer aldı. Batmaz ve Çiçek'in Akıncı Üssü içindeyken darbe sırasında Pensilvanya ile görüştüğünü ispatlayan delillerin ilk sırada gönderildiği belirtildi.





ERSAN ATAR