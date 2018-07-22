Katil İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla şiddetli şekilde vurdu. Saldırıda 4 Filistinli şehit oldu. Dün 4 şehidin cenazeleri defnedildi. 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan'ın naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camii'ne getirilirken üzerine Türk bayrağı örtüldüğü görüldü. Diğer 3 cenazeyi daha toprağa veren Gazzeliler, "Bu yolda bize gerçekten inanan ve en çok destek olan ülke Türkiye. Bizim şehidimiz Türkiye'nin şehididir" yorumlarını yaptı.
Gazze'de cenazemiz var
İsrail önceki gün Gazze’ye çok ağır bir saldırı düzenledi. Hava bombardımanı sonrası 4 Filistinli vatandaş şehit düştü. O gençlerden biri Türk bayrağı ile son yolculuğuna uğurlandı
Etiketler: Gazze , İsrail , Türkiye , Filistinli
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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