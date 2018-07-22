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'de cenazemiz var

önceki gün ’ye çok ağır bir saldırı düzenledi. Hava bombardımanı sonrası 4 vatandaş şehit düştü. O gençlerden biri Türk bayrağı ile son yolculuğuna uğurlandı

Gazzede cenazemiz var
Katil , sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek 'yi savaş uçakları ve tanklarla şiddetli şekilde vurdu. Saldırıda 4 şehit oldu. Dün 4 şehidin cenazeleri defnedildi. 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan'ın naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camii'ne getirilirken üzerine Türk bayrağı örtüldüğü görüldü. Diğer 3 cenazeyi daha toprağa veren Gazzeliler, "Bu yolda bize gerçekten inanan ve en çok destek olan ülke . Bizim şehidimiz Türkiye'nin şehididir" yorumlarını yaptı.

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