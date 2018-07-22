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Adnan Oktar'ın serveti dudak uçuklattı! Banka raporları geldi

Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adnan Oktar ve suç örgütünün serveti dudak uçuklattı. MASAK'ın yaptığı inceleme sonucu örgütün toplam servetinin 1 milyar dolara yaklaştığı ortaya çıktı.

Adnan Oktarın serveti dudak uçuklattı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar oraya çıktı. Casusluk, çocuklara cinsel istismar, inanç istismarı gibi bir çok suç tespit edilen Adnan Oktar'ın örgüte zorla kazandırılan kadınları ruh ve akıl sağlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar vererek köle haline getirdiği iddia edildi.

  • 22 Temmuz 2018, Pazar 09:32
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