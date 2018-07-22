Çok Yakında...

Akın İpek yıllarca FETÖ'nün en büyük destekçisi oldu. Pensilvanyalı teröristbaşı için "Onun bir gülüşü için servetimi feda ederim" dedi. İhanet planları ortaya çıkınca paralarını kaçırıp İngiltere'ye yerleşti. Ancak Türkiye hakkında iade talebinde bulundu. İngiliz makamlar konuyu incelemeye başladı.
50 BİN POUND ÖDEDİ
Hakkında yakalama kararı çıkarılan İpek'in pasaportuna el konuldu. İpek'in yakalanmasıyle ilgili yeni bilgiler ise İngiltere Kraliyet Başsavcılığı'ndan geldi. Buna göre İpek, 23 Mayıs'ta Türkiye'nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek'in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu. Firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulu da getirildi. İpek'in eylül ayında mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı da bu bilgileri doğruladı.
50 BİN POUND ÖDEDİ
Hakkında yakalama kararı çıkarılan İpek'in pasaportuna el konuldu. İpek'in yakalanmasıyle ilgili yeni bilgiler ise İngiltere Kraliyet Başsavcılığı'ndan geldi. Buna göre İpek, 23 Mayıs'ta Türkiye'nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek'in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu. Firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulu da getirildi. İpek'in eylül ayında mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı da bu bilgileri doğruladı.
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