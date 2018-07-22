Adnan Oktar'a FETÖ kalkanı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon devam ederken, grubu yıllarca soruşturmalardan koruyan yargıdaki FETÖ elemanlarının kimlikleri de deşifre olmaya başladı. FETÖ'nün yargıdaki önemli isimlerinden biri olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili firari Şadan Sakınan'ın, Oktar'la ilgili suç duyurularını işleme koymadığı belirlendi.