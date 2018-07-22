Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük temel askerlik eğitimi şartıyla ilgili tartışmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki günkü Twitter paylaşımlarının ardından gözler AK Parti'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli savunma Bakanı Hulusi Akar'ın belirleyici olacağı konuya ilişkin MHP'deki beklenti pazartesi komisyon aşamasında 28 günlük askerlik şartının önerge ile teklif metninden çıkarılması.
Bedelli askerlikte 28 gün şartı için gözler Erdoğan'da! Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu?
Yarın TBMM'de görüşülmesi beklenen bedelli askerlikte 28 günlük eğitimin maliyetinin 1 milyar lirayı bulması nedeniyle gözler Erdoğan'a döndü. Bedelli askerlikten hazinenin beklediği gelir 6 milyar lira olarak hesaplanırken son karar için gözler Başkan Erdoğan'a döndü.
Etiketler: Bedelli askerlik , Recep Tayyip Erdoğan
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