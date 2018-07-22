Yol Durumu
  1. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

te 28 gün şartı için gözler Erdoğan'da! Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu?

Yarın TBMM'de görüşülmesi beklenen te 28 günlük eğitimin maliyetinin 1 milyar lirayı bulması nedeniyle gözler Erdoğan'a döndü. Bedelli askerlikten hazinenin beklediği gelir 6 milyar lira olarak hesaplanırken son karar için gözler Başkan Erdoğan'a döndü.

Bedellide 28 gün şartı için gözler Erdoğanda

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük temel askerlik eğitimi şartıyla ilgili tartışmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki günkü Twitter paylaşımlarının ardından gözler AK Parti'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli savunma Bakanı Hulusi Akar'ın belirleyici olacağı konuya ilişkin MHP'deki beklenti pazartesi komisyon aşamasında 28 günlük askerlik şartının önerge ile teklif metninden çıkarılması.

Etiketler: ,
  • 22 Temmuz 2018, Pazar 09:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR