Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunulduğunu tespit ettiği 68 bin sosyal medya hesabından 50 bininin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ait olduğu belirlendi. BTK da sanal terör faaliyetlerini, bünyesinde çalıştırdığı "beyaz hacker" tabir edilen internet uzmanlarıyla yakından izliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre darbe girişimi sonrasında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapılan hesaplar hakkında yürütülen çalışmalar kapsamında 126 bin terör örgütü yanlısı sosyal medya hesabı tespit edildi.

Bunlardan 68 bininin terör propagandası yapan, örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden kullanıcılar olduğu; 50 bininin FETÖ, 17 binin PKK, bininin de DAEŞ terör örgütleri üyeleri tarafından kullanıldığı saptandı. Analizler sonucu terör yanlısı paylaşımların yüzde 60'a yakınının FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı veya örgüte müzahir hesaplar tarafından yapıldığı belirlendi.

ALGI YÖNETİMİ

Bu tespit, tüm terör örgütleri içinde sosyal medyayı en aktif kullanan örgütün FETÖ/PDY olduğunu da ortaya koydu. Aynı zamanda bu tespit, örgütün ulusal ve uluslararası kamuoyunu yönlendirmek amacıyla algı yönetimi metotlarına ne ölçüde başvurduğunu gösteren de önemli bir veri olarak kaydedildi. Öte yandan, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğü ve toplumun can güvenliğine kast eden ve nefret söylemleri içeren 20 bin sosyal medya hesabı olduğu da çalışmalarla ortaya çıkarıldı.

ÖZEL MERKEZ

Türkiye'nin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırıların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturuldu. BTK bünyesinde kurulan USOM, ulusal ve uluslararası seviyede siber ortamda ortaya çıkan tehditler ile ilgili kendisine ulaştırılan ihbarları da değerlendirerek, bu tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumları ve özel kişiler ile koordinasyonunu sağlıyor. BTK, seçimler sırasında Türkiye'deki internetteki manipülatif paylaşımları ve siber hareketleri de bünyesindeki özel ekiple izledi. BTK bünyesindeki USOM personeli; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile MİT, emniyet ve jandarma ile irtibat halinde siber güvenlik için görev yaptı.

Twitter, Facebook, Google, Youtube gibi sosyal medya kanallarıyla da işbirliği yapan merkezde sosyal medya ve haber sitelerinden yayılan spekülatif amaçlı haberler takip altına alındı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone da seçimle ilgili veri merkezleri ve kritik merkezlerde güvenlik tedbirlerini artırdı.

BEYAZ HACKERLAR 24 SAAT ÇALIŞIYOR

"Beyaz hacker" olarak tabir edilen siber güvenlik uzmanları da siber saldırılara ve provokatif paylaşımlara karşı 24 saat esasıyla görev yaptı. Kriz merkezindeki 100 görevli, Siber Olaylara Müdahale Ekibi ile birlikte interneti taradı. Özel bir yazılım kullanan görevliler, kamu kurumlarının internet altyapılarını da tarayarak olası zaafiyetleri raporladı. BTK ayrıca, sanal güvenlikte olağanüstü hal durumları için Çinli dev Huawei'den üç adet konteyner veri merkezi satın almıştı.