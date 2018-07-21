Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM'de kadın erkek ayırım yapmadan herkese seslendiklerini belirterek, "Nihayetinde amacımız sadece kadınların değil, ailenin ve tüm toplumun huzuru ve refahı. Bu uğurda çalışan; Yönetim kurulumuz, idari birimlerimiz, ülkemizin dört bir yanındaki yurtlarımız, gücümüze güç katan tüm temsilciliklerimiz ve tüm gönüllülerimiz ile beraber büyük bir aile olmak umut verici." diye konuştu.

"BUGÜN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen KADEM 1. Olağanüstü Genel Kurulu'na katılan Bayraktar, herkesi en kalbi duygularla selamladığını söyledi. Olağanüstü Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün KADEM adına önemli bir gün. Bir dönüm noktası. Kurucu Genel Başkanımızı, milletimizi temsil edeceği Meclisimize uğurlamanın gururunu taşımakla birlikte, yeni bir başkan ve yönetimle yolumuza güçlü biçimde devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurucu başkanımız, Sayın İstanbul milletvekilimiz Sare Hanım'a, çalışkanlığı ve bitmeyen enerjisiyle KADEM'in bu günlere gelmesinde gösterdiği büyük emek için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Beraber geçirebilecekleri vakitlerinden aldığımız sevgili kızı ve eşine de Başkanımıza gösterdikleri destekten ötürü ayrıca teşekkür ediyoruz."

"KADINLARIN HUKUKU İÇİN MÜCADELE EDECEK"

Yeni başkanın, içlerinden biri olan Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun, 3 yıla yakın bir süredir KADEM'in yönetim kurulunda olduğuna dikkati çeken Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bir akademisyen. Ama biliyorsunuz bizdeki akademisyenler sadece teoride kalanlardan değiller, işin uygulamasında da aktif ve başarılılar. Saliha Hocamız başta İslam Hukuku olmak üzere hukukun çeşitli alanlarındaki çalışmalarının yanında, burada da kadınların hukuku için mücadele etmeye devam edecek. Bu ailenin bir üyesi, KADEM'in misyon ve vizyonuna hakim ve en önemlisi, bizim KADEM'de derdimiz ne ise onunla dertli ve bunu da ilk başta kendi kişisel hayatında ve şimdiye kadar başka sivil toplum faaliyetlerinde de göstermiş bir arkadaşımız. Kendisine başarılar diliyor, yönetimi ve tüm KADEM ailesiyle beraber nice hayırlı işlere imza atmasını diliyorum."

"KADIN KONUSU TÜM TOPLUMU İLGİLENDİRİR"

2013'ten bu yana KADEM'de kadınların sorunlarına çözüm bulmak için büyük bir çabanın içinde olduklarına dikkati çeken Bayraktar, "Tabii 'kadınların sorunları' demek bir tarafta adını koymak anlamında bir gereklilik iken, bir yandan da toplumun geri kalanı olan erkeklere ulaşmayı zorlaştıran bir durum. Erkeklerin kendilerini ait hissetmediği bir alanda çalışmak ise kaynaklara erişiminizin zor olmasının yanı sıra lobi anlamında da elinizin zayıf olması anlamına geliyor. Halbuki kadın konusu sadece kadınları değil, tüm toplumu ilgilendirir." diye konuştu.

​"BU BAŞTA ERKEKLERİ İLGİLENDİREN KONU"

"Eğitim alamayan bir kız anne olduğunda, bu onun oğullarının eğitimi üzerinde de belirleyici olacaktır." diyen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bir kadın tacize uğradığında aslında tacize uğrayan bir kadından değil, bir kadını taciz eden bir erkekten bahsediyoruzdur, dolayısıyla bu başta erkekleri ilgilendiren bir konudur. Vakalar illa mağduriyet üzerinden okunacaksa, tacize uğrayan kadının babası, eşi, erkek kardeşi de mağdurdur. Bu o erkeklerin de meselesidir. Bir örnekle biraz daha açalım. Nasıl ki çocukların kendilerine özel sorunları var ve bunları "çocukların sorunları, çocuk hakları" gibi başlıklar altında konuşmamızda bir gariplik yoksa, "kadın hakları, kadın sorunları" gibi başlıklar da gayet tabiidir. Nasıl ki çocukların sorunlarını büyükler yaşamadıkları için farkındalıkları az olabiliyorsa, kadınların sorunları konusunda da erkeklerin farkındalıklarının yetersiz olması anlaşılabilir. Fakat nasıl ki çocuklarımız bu toplumun bir parçası olduğu için onların sorunlarına ilgisiz kalmamız affedilebilir değilse, erkeklerin de içinde yaşadıkları toplumun yarısını oluşturan kadınların sorunlarına duyarsız kalmaları mazeret kabul etmez."

"KADIN-ERKEK AYRIMI YAPMADAN HERKESE SESLENİYORUZ"

Kadınların sorunları, kadın hakları derken öngördükleri, tesis etmeye çalıştıkları yaşayışın, ancak ve ancak Allah'ın razı olduğu bir yaşayış olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

"Çünkü Allah'ın çizdiği sınırların dışına çıkıldığında, önce ailede sonra toplumda nasıl huzursuzluklar, nasıl anomaliler meydana geldiğinin bilincindeyiz. Şunun da bilincindeyiz, kadının toplumda ikincilleştirilmesi de, toplumsal hayattan ötelenmesi de, Allah'ın helal kıldığı harammış gibi elinden alınması da Allah'ın çizdiği sınırların dışına çıkmaktır. KADEM'de bu bakış açısıyla, kadın erkek ayırım yapmadan herkese sesleniyoruz. Nihayetinde amacımız sadece kadınların değil, ailenin ve tüm toplumun huzuru ve refahı. Bu uğurda çalışan, Yönetim kurulumuz, idari birimlerimiz, ülkemizin dört bir yanındaki yurtlarımız, gücümüze güç katan tüm temsilciliklerimiz ve tüm gönüllülerimiz ile beraber büyük bir aile olmak umut verici. Kadınların, giyim kuşam tarzından etnik kimliğine ötekileştirilmelere tabi tutulduğu bir Türkiye'den, kimsenin giyim tarzına, yaşam biçimine, aidiyetlerine bakılmaksızın çoğulcu bir yaklaşımla buluşabildiği bir topluluğu temsil eder hale geldik."

Paradigmaları değiştiren, yerleşik kalıpları yıkan bir bakış açısıyla, kadının toplumda hakettiği konuma gelmesinin önünde engel olan algıları dönüştürmek için çalıştıklarına değinen Bayraktar, "Uluslararası kadın ve adalet zirveleri, cinsiyet adaleti kongreleri, kadına olan bakışın ibresini doğrultmaya yönelik başarılı girişimler oldu. Adalet ilkesi çalışmalarımızda hep pusula işlevi gördü. Bir yandan kadının benliğine zarar veren, esasında inançlarımızla da ilgisi olmayan bazı geleneksel algılarla mücadele ederken bir yandan da kadını aşağılayarak sömürü ve tüketim aracı haline getiren Kapitalist Batı anlayışıyla savaşıyoruz. Aynı zamanda da sahaya inip reel kadın sorunlarına çözümler geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"SOSYAL HAYATTA ROLLER ÜSTLENMEYE DAVET EDİYORUZ"

Birikimlerini toplumsal faydaya çevirmekte zorlanan kadınları sosyal hayatta roller üstlenmeye davet ettiklerini belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Yok olup gidecek fikirlerine hayat verdik. İnovasyonda kadın projemiz ile, 'bir fikrim var' diyen kadınların girişimcilik yeteneklerini geliştirmeye teşvik ettik. Kadın konusunu, aktüel boyutuyla kısır tartışmaların girdabından çıkarıp metodlu, bilimsel, derinlikli bir çerçevede ele almak üzere KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi'ni çıkardık. Böylece bilimsel bir üst bakış oluşturmaya çalıştık. KADEM Genç bünyesinde faaliyet gösteren gençlerimizle, ülkemizin yerel değerlerini büyük KADEM havuzunda buluşturan temsilcilerimizle sayısız projeye imza attık. KADEM Vakfı ile üniversite gençliğine hizmet edecek yurtlar açtık. Yaptığımız şey, sadece bir barınma mekanı açmak değil, gençlere kendilerini geleceğe hazırlayacak bir eğitim yuvası kurgulamaktı. Çok şükür ki bu yolda kapasitemiz her gün artıyor ve ailemiz genişliyor."

"TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRDİ"

25 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye yeni bir döneme girdiğine dikkati çeken Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnce işçilik dönemi olarak tanımlanan bu dönemde, biz de kadın ve kadını ilgilendiren sorunlar etrafında çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların karar mekanizmalarında daha etkin yer almaları, sembolik temsiliyetlerden öte gerçek anlamda temsil gücü elde etmeleri yolunda dayanışmamızı artıracağız. Şimdiye kadar enerjimizi büyük ölçüde varolma mücadelesi için harcadık. Bundan sonra hep birlikte, varlığımızı en nitelikli biçimde ortaya koymak için çabalayacağız. Bu hedefler için, bugün seçilecek yeni yönetimimizi şimdiden tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Geçmiş dönemde KADEM çatısı altında azim ve kararlılıkla, gerçek bir gönüllülükle çalışan tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ehil ellerden yine ehil ellere teslim edeceğimiz KADEM'imizi güçlendirmek yolunda gönüldaşlığımızın artarak süreceğine inanıyorum."

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Genel Kurula, AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Türkiye temsilcileri katıldı. Bayraktar ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.





