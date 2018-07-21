İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefalet ile serbest bırakıldığını bildirirken, İçişleri Bakanlığı da bu bilgiyi doğruladı.

Başsavcılığın AA muhabirine verdiği yazılı bilgiye göre, İpek, 23 Mayıs'ta Türkiye'nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarıldı.

PASAPORTUNA EL KONULDU

Mahkeme 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek'in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu.

EYLÜL AYINDA YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKACAK

İpek'in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi. Açıklamada, İpek'in eylül ayında yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI

İngiltere İçişleri Bakanlığı da İpek'in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı. İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygumalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.

SIRA FETÖ'CÜ HAİN KERİM BALCI'DA...

Koza Holding'in eski yöneticisi Akın İpek hakkında İngiltere'de ev hapsi kararı alındı. Bu karar ile birlikte İngiltere'deki FETÖ'cü hainlerin Türkiye'ye iadesi gündeme gelecek. Hilal Kaplan bu isimler arasında İngiltere'de yaşayan Kerim Balcı'nın da olduğunun altını çiziyor...



Dün, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iade talebini değerlendiren İngiliz mahkemesi, talebi İngiliz kanunlarına uygun bularak Akın İpek'in pasaportuna el koydu; evinden ayrı bir yerde kalmaması ve takip için telefonunu kapatmaması şartıyla, 50 bin pound kefaletle "ev hapsi"ne kararı verdi. Nihai hüküm, eylül ayındaki celsede verilecek.