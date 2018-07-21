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OHAL komisyonundan 1560 iade kararı

Olağanüstü Hal dönemi bitti. Ancak OHAL İnceleme Komisyonu çalışmalara devam ediyor. Komisyon bugüne kadar 26 bin başvuruyu karara bağladı. İhraç edilen bin 560 kişi komisyon kararı ile görevlerine geri döndü. Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre Afrin şehidi oğlu Abdullah Taha Koç'un tabutunu iki eliyle omuzladığı görüntü ile hafızalara kazınan Ahmet Koç da Komisyon kararı ile görevine iade edildi

OHAL komisyonundan 1560 iade kararı

Türkiye'de 2 yıl süren OHAL dönemi resmen sona erdi. Süreçte KHK'larla 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edilirken, çok sayıda kurum ve kuruluşu da kapatıldı. KHK'larla toplam 131 bin 922 tedbir işlemi (ihraç, rütbe sökme, kapatma vb.) gerçekleştirildi. KHK'larla tesis edilen işlemlere karşı başvuru mercii olarak kurulan OHAL İnceleme Komisyonu'na 110 bin 84 kişi başvurdu.

  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 14:13
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