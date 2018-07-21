OHAL komisyonundan 1560 iade kararı

Türkiye'de 2 yıl süren OHAL dönemi resmen sona erdi. Süreçte KHK'larla 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edilirken, çok sayıda kurum ve kuruluşu da kapatıldı. KHK'larla toplam 131 bin 922 tedbir işlemi (ihraç, rütbe sökme, kapatma vb.) gerçekleştirildi. KHK'larla tesis edilen işlemlere karşı başvuru mercii olarak kurulan OHAL İnceleme Komisyonu'na 110 bin 84 kişi başvurdu.