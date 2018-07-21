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'ya bir darbe daha! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile kırsalında hava operasyonları sonucu 8 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi

PKKya bir darbe daha! 8 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile kırsalında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20-21 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatı sonucunda 8 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 18:29
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