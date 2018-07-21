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Edirne F Tipi Cezaevi'nde

, konulduğu 'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracığıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Edirne F Tipi Cezaevi'nde, 'nin eski Eş Genel Başkanı ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

Adnan Oktar Edirne F Tipi Cezaevinde
merkezli operasyonda tutuklanan , konulduğu 'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

ADNAN OKTAR EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ'NDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.



Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracığıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 17:03
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