İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracığıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.
ADNAN OKTAR EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ'NDEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.
Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracığıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.
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