ÖSYM tarafından yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Kamu Personeli olmak isteyen adayların aylarca süren yoğun çalışmalarının ardından KPSS Lisans sınavı yarın gerçekleştirilecek. Lisans programlarını bitirip mezun olan adayların ter dökeceği KPSS Lisans sınavının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. 2018 KPSS Lisans sınavı Saat kaçta yapılacak? KPSS sınav giriş yerleri çıktısı nasıl alınır? İşte 2018 ÖSYM KPSS sınavı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...