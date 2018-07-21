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Ferrari ile mavi tur

Amerikalı işadamı Antony Marden, üst düzey teknolojiyle donatılmış ‘Denizlerin Ferrarisi’ olarak anılan yatı ile ’a geldi... Yüzlerce tatilci, yatla selfie çekti

Ferrari ile mavi tur
Milyarder İşadamı Anthony Marden, üst düzey teknolojiyle donatılmış 'Denizlerin Ferrarisi' olarak adlandırılan gemisi biçimindeki süper lüks 'Adastra' adlı yatıyla, 'nın ilçesine demir attı.



Marden ve beraberindekiler, bölgedeki Çakıryalı, İnceyalı ve Hurma Sahili koylarını gezdi. Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu. 110 milyon Euro değerindeki yatı görmek isteyenler, sahile ve teknelerle denize akın etti. Uzaydan gelmiş görünümü veren yat, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıp görüntülendi. Marden ailesinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'nda sürdüreceği öğrenildi.


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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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