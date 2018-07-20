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'dan 'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi

TSK açıkladı! Tek tek vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, () 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silahlı mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 08:40
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