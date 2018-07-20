Yol Durumu
  1. TSK açıkladı! Tek tek vuruldu

Savunma Bakanı'ndan kritik mektubu!

Savunma Bakanı , ABD Kongresi'ne yönelik yazdığı gizli mektupta, 'ye savaş uçaklarının teslimatını bloke etme girişimleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Mattis, "Türkiye'nin F-35 (teslimatından) kaldırılmasına karşıyım" ifadesini kullanırken, bunun uluslararası tedarik zincirini bozabileceğini öne sürdü

ABD Savunma Bakanından kritik Türkiye mektubu!
Savunma Bakanı 'in ABD Kongresi savunma harcamaları konusunda yazdığı ve ilk kez ortaya çıkan mektupta 'ye yönelik teslimatı konusu da yer alıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Mattis, Kongre'yi Türkiye'nin F-35 teslimatı konusunda uyarırken, Türkiye'nin teslimat listesinden çıkarılmaya çalışılmasına karşı olduğunu söyledi.

Mattis, Türkiye'ye teslimatın durdurulmasıyla uluslararası tedarik zincirinin bozulmasına yol açılabileceğini söylerken, bunun da masrafların artmasına neden olarak teslimatları geciktireceğini öne sürdü.

Mattis, ayrıca kanun yapıcılara, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu anımsattı.
Etiketler: , , ,
  • 20 Temmuz 2018, Cuma 09:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR