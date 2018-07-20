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  1. OHAL sonrası yeni düzenleme

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar ten faydalanabilecek mi?

, "Belgelerini alıp, kışladan içeri girmeyenler ten faydalanabilecek." dedi.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 16:10
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