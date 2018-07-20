AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Belgelerini alıp, kışladan içeri girmeyenler bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler" dedi.
Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Belgelerini alıp, kışladan içeri girmeyenler bedelli askerlikten faydalanabilecek." dedi.
Etiketler: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , Bedelli askerlik , Bedelli
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.