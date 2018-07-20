Suç örgütü lideri Adnan Oktar ile çetesine yönelik operasyon genişletildi. 168 örgüt üyesi tutuklandı. Oktar ve örgüt üyeleri Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Oktar'a 19 yıl önce operasyon yapan emniyetçi Adil Serdar Saçan, örgütle ilgili olarak TAKVİM'e çok önemli bilgiler verdi: "FETÖ'nün bütün kaset ve montaj işlerini bunlar yapıyordu. Oktar ve örgütünün büyümesine tamamen FETÖ yardımcı oldu. Çünkü sahte delil üretme ve belge düzenleme konusunda uzmanlar. Örneğin eski askerler olan Serdar Öztürk ve Levent Göktaş'ın ofisine önce kedicikler gitti. Sonra onların ofisinde sahte deliller bulundu."
Fetöcükler!
Adnan Oktar ile 168 örgüt üyesi tutuklandı. “Kedicikler” cezaevine yollandı. Eski polis müdürü Adil Serdar Saçan ise TAKVİM’e çok önemli açıklamalar yaptı: FETÖ’nün bütün kaset ve montaj işlerini bunlar yapıyordu...
Suç örgütü lideri Adnan Oktar ile çetesine yönelik operasyon genişletildi. 168 örgüt üyesi tutuklandı. Oktar ve örgüt üyeleri Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Oktar'a 19 yıl önce operasyon yapan emniyetçi Adil Serdar Saçan, örgütle ilgili olarak TAKVİM'e çok önemli bilgiler verdi: "FETÖ'nün bütün kaset ve montaj işlerini bunlar yapıyordu. Oktar ve örgütünün büyümesine tamamen FETÖ yardımcı oldu. Çünkü sahte delil üretme ve belge düzenleme konusunda uzmanlar. Örneğin eski askerler olan Serdar Öztürk ve Levent Göktaş'ın ofisine önce kedicikler gitti. Sonra onların ofisinde sahte deliller bulundu."
Etiketler: Adnan Oktar , FETÖ , Silivri Cezaevi
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
- Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
- Her şeyi açık açık anlattı!
- Ece Erken'den 'Adnan Oktar' açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.