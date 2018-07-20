örgütü lideri Adnan Oktar ile çetesine yönelik operasyon genişletildi. 168 örgüt üyesi tutuklandı. Oktar ve örgüt üyeleri Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Oktar'a 19 yıl önce operasyon yapan emniyetçi Adil Serdar Saçan, örgütle ilgili olarak TAKVİM'e çok önemli bilgiler verdi: "FETÖ'nün bütün kaset ve montaj işlerini bunlar yapıyordu. Oktar ve örgütünün büyümesine tamamen FETÖ yardımcı oldu. Çünkü sahte delil üretme ve belge düzenleme konusunda uzmanlar. Örneğin eski askerler olan Serdar Öztürk ve Levent Göktaş'ın ofisine önce kedicikler gitti. Sonra onların ofisinde sahte deliller bulundu."