14 şüpheli 7 Şubat MİT kumpasında tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı. Habertürk TV ve Radikal gazetesinin eski muhabiri Mustafa Gökkılıç'ın da, söz konusu soruşturmada tutuklandığı öğrenildi.
"7 Şubat MİT kumpası"nda tutuklanan şüphelilerden bazıları şunlar:
Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer,
Dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan,
Dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün,
Dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy,
Eski komiser yardımcısı Nuh Mehmet Damgacı,
Eski polis memuru Veli Tuluy,
Eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amiri Oğuzhan Ceylan,
Eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amir yardımcısı Erkan Ünal,
Habertürk TV ve Radikal gazetesinin eski muhabiri Mustafa Gökkılıç
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; şüphelilerin, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.
KENAN KIRAN / SABAH
14 ŞÜPHELİ 7 ŞUBAT MİT KUMPASINDA TUTUKLANDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün eski amir ve memurları ile bir gazetecin de bulunduğu 14 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Şüphelilerin silahlı terör örgütü üyeliği ve hükümeti yıkmaya teşebbüs suçlarını işlediği ifade edildi.
"7 Şubat MİT kumpası"nda tutuklanan şüphelilerden bazıları şunlar:
Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer,
Dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan,
Dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün,
Dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy,
Eski komiser yardımcısı Nuh Mehmet Damgacı,
Eski polis memuru Veli Tuluy,
Eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amiri Oğuzhan Ceylan,
Eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amir yardımcısı Erkan Ünal,
Habertürk TV ve Radikal gazetesinin eski muhabiri Mustafa Gökkılıç
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; şüphelilerin, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.
BAŞSAVCILIK, 24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERDİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Teröristbaşı Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
KENAN KIRAN / SABAH
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