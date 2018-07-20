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’da kek partisi

Çukurca’da kek partisi
Başkan Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev alan , sahaya indi. Akar ve kuvvet komutanları, teröristlerce "Girilemez" denen 'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti. Genelkurmay Başkanı iken de birçok kez bölgeye giden Bakan Akar'ın üzerinde bu kez takım elbise vardı. Mehmetçik'e moral, terör örgütlerine gözdağı veren Hulusi Akar, askerlere ve komutanlara kek ikram etti. Akar, sınır karakolunu da giderek hem bölgeden bilgi aldı hem de askerle moral ziyareti gerçekleştirdi.
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