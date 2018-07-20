Başkan Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Hulusi Akar, sahaya indi. Akar ve kuvvet komutanları, teröristlerce "Girilemez" denen Çukurca'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti. Genelkurmay Başkanı iken de birçok kez bölgeye giden Bakan Akar'ın üzerinde bu kez takım elbise vardı. Mehmetçik'e moral, terör örgütlerine gözdağı veren Hulusi Akar, askerlere ve komutanlara kek ikram etti. Akar, sınır karakolunu da giderek hem bölgeden bilgi aldı hem de askerle moral ziyareti gerçekleştirdi.
Çukurca’da kek partisi
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Hulusi Akar , Çukurca
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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