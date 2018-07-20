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genel merkezinden muhaliflere resti. CHP, 604 noter onaylı imzanın genel merkeze sunulması halinde derhal gereğinin yapılacağını açıkladı

CHPde kurultay resti

604 imza Genel Merkez'de gerçek mi incelenecek. Tamamının gerçek delegelere ait olduğu mükerrer imza olmadığı tespit edilirse Genel Başkanı'nın tüzükten kaynaklanan yetkisi kullanılarak a gidilecek.

TÜZÜN: 604 İMZA BİZE ULAŞTI
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin gelinen noktayı, Twitter hesabından paylaşmıştı.

Tüzün, mesajında, "Kurultay çağrımızın 5'inci gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır. Teşekkürler partimizin yürekli kurultay delegelerine, Teşekkürler CHP ailemize." ifadelerini kullandı.

CHP Tüzüğü'ne göre, imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor. Sayının yeterli olması durumunda ise genel merkezin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 19:20
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