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FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir tutuklandı

MİT Başkanlığınca Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Azerbaycan kasası" olarak nitelenen İsa Özdemir tutuklandı.

FETÖnün Azerbaycan kasası tutuklandı

MİT Başkanlığınca İstanbul'a getirilen Özdemir, buradan Ankara'ya sevk edilmişti.

Özdemir, hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Özdemir'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabında artış olduğu ayrıca geçen yılın 6'ncı ve 7'nci aylarında toplam 650 bin dolar para transferi yaptığının belirlendiği öğrenildi.

  • 20 Temmuz 2018, Cuma 20:12
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