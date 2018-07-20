FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir tutuklandı

MİT Başkanlığınca İstanbul'a getirilen Özdemir, buradan Ankara'ya sevk edilmişti.

Özdemir, hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Özdemir'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabında artış olduğu ayrıca geçen yılın 6'ncı ve 7'nci aylarında toplam 650 bin dolar para transferi yaptığının belirlendiği öğrenildi.