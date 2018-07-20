Bedelliye iş garantisi

heyecanla beklediği bedelli askerlikle ilgili detaylar belli oldu, düzenleme için de düğmeye basıldı. Düzenlemenin Meclis maratonu pazartesi günü başlayacak. Yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da başvuru süreci başlayacak. İşte bedelli askerlik ile ilgili soruların yanıtları: