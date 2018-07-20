Gençlerin heyecanla beklediği bedelli askerlikle ilgili detaylar belli oldu, düzenleme için de düğmeye basıldı. Düzenlemenin Meclis maratonu pazartesi günü başlayacak. Yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da başvuru süreci başlayacak. İşte bedelli askerlik ile ilgili soruların yanıtları:
Bedelliye iş garantisi
Bedelli askerlik süresince işveren genci işten çıkartamayacak. 28 günlük eğitim, izin süresinden de düşürülmeyecek, istenirse sonradan borçlanma yapılabilecek. Kredi çekenler 17-19 bin lira arasında geri ödeme yapacak
Gençlerin heyecanla beklediği bedelli askerlikle ilgili detaylar belli oldu, düzenleme için de düğmeye basıldı. Düzenlemenin Meclis maratonu pazartesi günü başlayacak. Yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da başvuru süreci başlayacak. İşte bedelli askerlik ile ilgili soruların yanıtları:
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , Bedelli askerlik , TSK , TÜBİTAK , Türkiye
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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