İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, dün mahkemede ifade verdi. Suçlamaları bir kez daha reddetti. Ancak tanık Murat Çamdan, "Adamlar leşler üzerine dua ediyorlardı. Kilisede 3 kutsal kitabın üzerinde PKK'nın amblemlerini gördüm" dedi. Araya giren Mahkeme Başkanı'nın "Leş kelimesinden kastınız PKK mıydı?" sorusuna ise "Evet. Dağdaki gerillalar' deniliyordu" karşılığını verdi. Tanık Levent Alkan ise "Kilisede koltuklara 'Türkler oturamaz' yazıyordu. Bunlar Türk düşmanıdır" dedi. Mahkeme Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Papaza döndü
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, dün mahkemede ifade verdi. Suçlamaları bir kez daha reddetti. Ancak tanık Murat Çamdan, "Adamlar leşler üzerine dua ediyorlardı. Kilisede 3 kutsal kitabın üzerinde PKK'nın amblemlerini gördüm" dedi. Araya giren Mahkeme Başkanı'nın "Leş kelimesinden kastınız PKK mıydı?" sorusuna ise "Evet. Dağdaki gerillalar' deniliyordu" karşılığını verdi. Tanık Levent Alkan ise "Kilisede koltuklara 'Türkler oturamaz' yazıyordu. Bunlar Türk düşmanıdır" dedi. Mahkeme Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
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